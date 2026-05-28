https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/05/Berylls-ba-AlicPartners-Top-100-Zulieferer-2025.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-05-28 14:36:582026-05-28 14:36:58Wettbewerbsdruck in der Zuliefererbranche wächst
Wettbewerbsdruck in der Zuliefererbranche wächst
„Die weltweite Automobilindustrie befindet sich in einem tiefgreifenden Strukturwandel“, heißt es vonseiten der auf die Automobilitätsbranche spezialisierten Strategieberatung Berylls by AlixPartners anlässlich der Veröffentlichung ihrer alljährlichen „Top 100“ der Zulieferunternehmen. Die angespannte Lage und ein steigender Wettbewerbsdruck der Branche ist dabei keine ganz neue Nachricht, haben unter anderem zuletzt doch auch schon Interessenvertretungen wie die Verbände wie die Arbeitsgemeinschaft Zulieferindustrie (ArGeZ) oder der Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie (WdK) auf die Situation der in diesem Bereich des Automotive-Marktes aktiven Unternehmen hingewiesen.
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