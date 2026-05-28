Dikabo liefert Karkassen für das ContiLifeCycle-Werk nun vollelektrisch

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Continental-Logistikdienstleister Dikabo liefert Karkassen zum ContiLifeCycle-Runderneuerungswerk jetzt zweimal täglich mit einem vollelektrischen MAN eTGX (Bild: Continental)

Nicht nur die Runderneuerung selbst hilft dabei, den CO2-Ausstoß des Güterverkehrs auf der Straße zu verringern. Continental setzt nun bereits bei der Vorstufe der Produktion und der Nutzung an: Einer Mitteilung zufolge transportiert der Logistikdienstleister Dikabo ab sofort zweimal täglich gebrauchte Reifenkarkassen mit einem neuen vollelektrischen MAN eTGX aus seinem Lager in Spelle in die niedersächsische Landeshauptstadt, wo der Hersteller seine ContiLifeCycle-Werksrunderneuerung betreibt. Dikabo ist seit Jahren fester Logistikpartner in Sachen Karkassen und hat mit seiner jüngsten Investition in den MAN eTGX seine Flotte nun auf einen rein elektrischen Antrieb für diese Route umgestellt.

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