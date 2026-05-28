Delegation aus Zentralamerika zu Besuch bei Rigdon

Eine rund 20-köpfige Delegation aus Mittelamerika hat mehrere Unternehmen der Hörger-Gruppe besucht, darunter auch die seit 2017 zu ihr gehörende Günzburger Rigdon GmbH, die bis Ende des Jahres bekanntlich komplett nach Pfaffenhofen an der Roth umziehen will. Entsprechend dem Ziel ihrer Reise, auf ihre Heimatländer übertragbare Lösungen rund um Abfallmanagement, Recycling und Energiegewinnung kennenzulernen, haben die aus Honduras, El Salvador und Guatemala stammenden Teilnehmer bei dem Unternehmen Einblicke in die Runderneuerung von Reifen als ressourcenschonende Alternative zur Neuproduktion gewinnen können. Neben technischen Aspekten soll dabei vor allem die Marktperspektive im Fokus gestanden haben, zumal die Akzeptanz runderneuerter Reifen – so die WRZ Hörger GmbH & Co. KG mit Sitz in Sontheim an der Brenz – in vielen Ländern noch begrenzt sei und Abfälle in vielen Regionen Zentralamerikas werden bislang überwiegend deponiert würden.

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