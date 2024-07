Zwei Teams wechseln für den EWC-Lauf in Suzuka von Pirelli auf Dunlop

An diesem Wochenende startet der dritte von vier Läufen der diesjährigen Motorradlangstreckenweltmeisterschaft EWC (Endurance World Championship). Die acht Stunden von Suzuka (Japan) sind das einzige Rennen der laufenden Saison, das außerhalb Europas ausgetragen wird. Nach den beiden ersten Events im April im französischen Le Mans sowie im Juni im belgischen Spa-Francorchamps liegen in der Gesamtwertung zwei von Bridgestone mit Reifen ausgerüstete Teams in Front gefolgt von der Mannschaft Tati Beringer Racing Honda auf Rang drei, die eigentlich auf Pirelli-Gummis an ihrer Maschine vertraut. Eigentlich deshalb, weil das Team für das Rennen in Japan auf Dunlop-Reifen wechseln wird genauso wie im Übrigen auch Motobox Kremer Racing. Darüber hinaus starten im EWC-Klassement des Acht-Stunden-Rennens in Japan wie gewohnt noch das Werksteam BMW Motorrad World Endurance – derzeit Vierter in der Gesamtwertung – sowie der aktuell auf Rang neun liegende Yamaha-Rennstall KM99 auf Dunlop-Reifen in den Wettbewerb, während in der Superstock-Klasse bekanntlich sämtliche Maschinen mit Gummis der zu Goodyear zählenden Marke ausgestattet sind.