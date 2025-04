Gibt es, gibt es und gibt es, aber alles gibt es dann doch nicht

Ja, derzeit führen CDU/CSU und SPD ihre Koalitionsverhandlungen. Ja, die Allianz Zukunft Reifen (AZuR) fordert eine gezielte Reglementierung der Dimensionsvielfalt bei Reifen. Und ja, auch die in einem vor wenigen Tagen von uns veröffentlichen Beitrag gezeigten Daten zu den 2024 gefragtesten Größen bei Pkw-Sommer- und -Ganzjahresreifen sind echt und stammen aus dem unlängst von der RSU GmbH veröffentlichten TyreSystem-Bevorratungsreport. Ein paar Körnchen Wahrheit sollte ein Aprilscherz schließlich aufweisen, damit das Ganze nicht gleich zu offensichtlich ist. Ob es der NEUE REIFENZEITUNG dieses Jahr gelungen ist, ihre Leser aufs Glatteis zu führen, wissen Sie wahrscheinlich selbst am besten. Sollte jemand allerdings noch Zweifel haben, ob sich die künftige Bundesregierung bereits auf eine Eindämmung der Größenvielfalt bei Pkw-Reifen verständigt hat, wie von uns am 1. April behauptet, oder doch nicht: Das haben wir uns genauso aus den Fingern gesogen wie so vieles andere bei unseren seit 2004 alljährlich veröffentlichten Aprilscherzen. Wir können es halt einfach nicht lassen – bestimmt auch 2026 nicht.

