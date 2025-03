Reifenschaden gibt Multivan-Fahrer Rätsel auf

Der Fahrer eines VW Multivan T4 hat sich an die NEUE REIFENZEITUNG gewandt, weil ihm das Schadensbild des vorne rechts an seinem Fahrzeug montierten Reifens Rätsel aufgibt. Bei einer Urlaubsfahrt war ihm zunächst aufgefallen, dass sein Fahrzeug begann, „immer mehr nach rechts zu ziehen“. Bei der darauffolgenden Untersuchung des als Ursache vermuteten rechten Vorderradreifens stellte der gelernten Kfz-Mechaniker und studierte Maschinenbauer/Fahrzeugtechniker fest, dass er zur einen Reifenschulter hin einen deutlich größeren Umfang aufwies als zur anderen, was „beinahe als kegelförmig“ beschrieben wird.

In der Folge hat sich der Multivan-Fahrer diesbezüglich an den technischen Service des Herstellers des betreffenden Reifens gewandt, der „Unstimmigkeiten in der Achsgeometrie“ als Grund für das Ganze vermutete. „Unstimmigkeiten im Radlauf, nicht exakt zentrierte Räder, falscher Luftdruck in Relation zur Auslastung und Geschwindigkeit sowie nicht optimal eingestellte Fahrwerksgeometrie verursachen unregelmäßigen Abrieb“, so der technische Kundendienst weiter.

Insofern wurde dem Kunden eine Achsvermessung empfohlen, die seinen Worten zufolge keine Auffälligkeiten zeigte und auch bei der Prüfung von Querlenker, Spurstangen und -köpfen seines Fahrzeuges keine Beschädigungen zutage förderte. Nach Tausch des auffälligen Reifens – bis dahin lediglich 15.000 Kilometer gelaufen seit der Erstmontage im April 2023, zu diesem Zeitpunkt angesichts DOT 5016 aber immerhin schon gute sechs Jahre alt – sei das Ziehen nach rechts seines VW ohne weitere Arbeiten am Fahrzeug nicht wieder aufgetreten.

Nach den Worten des Kunden geht es ihm im vorliegenden Fall nicht etwa darum, den Hersteller des betroffenen Reifens in Regress zu nehmen. Wie er sagt, steht bei ihm das Interesse an der Ursache des Ganzen im Vordergrund. Zumal nach der Demontage des auffälligen Profils im Inneren wohl noch eine Erhöhung quer durch den Reifen zu erkennen gewesen sein soll, während der Kundenservice des Herstellers immer wieder eine „gebetsmühlenartige Abwehrantwort mit Verweis auf die Fahrzeuggeometrie“ gegeben habe und er sich folglich nicht ernst genommen fühlt.

Insofern setzt er nun seine Hoffnungen in das geballte Fachwissen der Leserschaft der NEUE REIFENZEITUNG, dass sie seinen Wissensdurst stillen möge. Zumal auch sein Reifenhändler demnach wohl kein Interesse gezeigt haben soll, den Reifen zur Analyse an den Hersteller weiterzuleiten. Ist das Schadensbild also tatsächlich nur die Folge einer falschen Achsgeometrie? Oder könnte mehr dahinter stecken wie beispielsweise ein Fertigungsfehler? Der Betroffene selbst kann sich jedenfalls „keinen Anwendungsfall am Fahrzeug vorstellen, der so eine Ablösung des Unterbaus verursacht“. Was also meint die Community?