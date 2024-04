Zweimal Bridgestone, einmal Dunlop auf dem Le-Mans-Podium

Bei dem ersten Lauf der diesjährigen Saison in der Motorradlangstreckenweltmeisterschaft EWC (Endurance World Championship) ist die Mehrheit der Teams (35 von 48) auf Dunlop-Gummis an den Start gegangen, wobei im Superstock-Klassement jedoch bekanntlich exklusiv auf Reifen der zu Goodyear gehörenden Marke gefahren wird. Heißt: Der Sieger dort kommt genauso wie der Letzte auf Dunlop-Reifen ins Ziel, während es im EWC-Klassement selbst als eine der wenigen hochrangigen Motorsportserien nach wie vor einen Wettbewerb zwischen mehreren Reifenherstellern gibt. In dieser Klasse hat der auf Dunlop-Reifen vertrauende Rennstall BMW Motorrad bei dem Saisonauftakt der 24 Stunden von Le Mans den zweiten Platz eingefahren, während die anderen beiden Podiumsplätze an auf Bridgestone-Reifen antretende Teams ging: Erster wurde das Yoshimura SERT (Suzuki Endurance Racing Team) und Dritter das YART (Yamaha Austria Racing Team) genannte.