Clark wechselt nach fast 30 Michelin-Jahren in den Reifenhandel

Als Vizepräsident Marketing mit Verantwortung für den nordamerikanischen Markt ist Scott Clark 1996 zu Michelin gekommen und hat in den 29 Jahren seither diverse verantwortungsvolle Führungspositionen bei dem Reifenhersteller innegehabt. Unter anderem fungierte er ab 2018 als Chairman und Präsident von Michelin North America, bevor er im Frühjahr 2019 in das Exekutivkomitee des Mutterkonzerns in Clermont-Ferrand (Frankreich) berufen wurde, um Ende des vergangenen Jahres dann wieder nach Nordamerika zurückzukehren und dort die Verantwortung für strategische Vertriebsprojekte bei dem Reifenhersteller zu übernehmen, den er nun verlässt. Denn mit Wirkung zum 21. April wird Clark neuer Chief Executive Officer (CEO) des US-amerikanischen Onlinereifenhändlers Tire Rack mit Sitz in South Bend/Indiana und einem Netz von nach eigenen Worten mehr 10.000 Montagepartnern zusätzlich zu seinem Angebot von mobilen Reifenmontageservices vor Ort bei den Kunden.

