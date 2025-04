Tödlicher Arbeitsunfall in Luxemburger Goodyear-Reifenwerk

Nach Angaben des Herstellers selbst ist am vergangenen Samstag ein Mitarbeiter im Goodyear-Reifenwerk Colmar-Berg (Luxemburg) bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Wie die Luxembourg Times unter Berufung auf Aussagen von Verwandten des Verstorbenen berichtet, soll es sich um einen seit acht Jahren in der Qualitätskontrolle des Reifenwerkes Beschäftigten handeln. Laut dem Blatt sei er beim Prüfstandstest eines Reifens von einer Schraube im Gesicht bzw. am Kopf getroffen worden, während sich Goodyear zu den genauen Umständen bisher nicht geäußert habe. „Wir sind zutiefst betrübt über den Tod eines unserer Mitarbeiter in Luxemburg. Wir sprechen der Familie, den Angehörigen und den Kollegen unseres Mitarbeiters unser aufrichtiges Beileid aus“, so der Reifenhersteller in einer Stellungnahme gegenüber unserer Verlagsgruppe. Demnach hat das Unternehmen den lokalen Behörden seine volle Unterstützung bei ihren Ermittlungen in diesem Fall zugesichert.