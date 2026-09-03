Herstellerverband Tyres Europe bekommt Zuwachs
Der europäische Reifenherstellerverband Tyres Europe (früher: ETRMA – European Tyre and Rubber Manufacturers‘ Association) hat Kooperationsvereinbarungen mit den nationalen Reifen-/Kautschukverbänden Italiens (Assogomma), Spaniens (Consorcio Nacional de Industriales del Caucho) und Frankreichs (Elanova) unterzeichnet. Damit werden sie offiziell als Mitglieder in die Europaorganisation aufgenommen, der seitens der Industrie nach den jüngsten Zu- und Abgängen derzeit die 14 Hersteller/Marken Apollo Tyres, Bridgestone, Brisa, Continental, Dunlop, Goodyear, Hankook, Marangoni, Michelin, Nexen Tire, Nokian Tyres, Pirelli, Prometeon und Toyo Tyres angehören. Während der Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie (WdK) trotz der unter seinem Dach unter dem Namen „ReifenDeutschland“ formierten Fraktion der Reifenhersteller weiterhin kein Mitglied der europäischen Interessenvertretung (mehr) ist, wollen die drei neu zu ihr hinzugestoßenen nationalen Verbände dadurch wohl die Interessen ihrer jeweiligen Mitgliedsunternehmen aus der Reifenindustrie noch besser vertreten.
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