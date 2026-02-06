Mitgliederzuwachs für Tyres Europe

Der Beitritt von Brisa und Marangoni zu dem europäischen Reifenherstellerverband unterstreiche – sagt Tyres-Europe-Präsident Livio Magni, der zugleich als CEO bei Pirelli die Region Europa verantwortet – „die Bedeutung einer starken und geeinten Stimme der Branche auf europäischer Ebene“ (Bild: Tyres Europe)

Der europäische Reifenherstellerverband Tyres Europe – bis vergangenen Herbst noch als European Tyre and Rubber Manufacturers‘ Association (ETRMA) bekannt – hat mit Brisa (Türkei) und Marangoni (Italien) zwei neue Vollmitglieder hinzugewonnen. Damit sieht sich die Vertretung der europäischen Reifenindustrie weiter gestärkt. „Ihr Beitritt unterstreicht die Bedeutung einer starken und geeinten Stimme der Branche auf europäischer Ebene, insbesondere in Zeiten zunehmender regulatorischer Komplexität und tiefgreifender Veränderungen im Reifensektor“, sagt Verbandspräsident Livio Magni. „Der Beitritt von Brisa und Marangoni stärkt die Vielfalt und Expertise innerhalb von Tyres Europe, insbesondere im Bereich der Runderneuerung und Kreislaufwirtschaft. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit bei wichtigen EU-Politikvorhaben, die Wettbewerbsfähigkeit, Nachhaltigkeit und Innovation in der Reifenindustrie betreffen“, ergänzt Tyres-Europe-Generalsekretär Dr. Adam McCarthy.

