Kommen und Gehen bei Tyres Europe

Hatte der europäische Reifenherstellerverband Tyres Europe (früherer Name: ETRMA) Anfang dieses Jahres mit Brisa und Marangoni zwei neue Vollmitglieder vermelden können, sind ihm umgekehrt im vergangenen Jahr aber auch zwei Unternehmen von der Fahne gegangen. Zwar ist auch Falken bzw. Sumitomo Rubber Industries (SRI) in der aktuellen Mitgliederliste des Verbandes nicht mehr zu finden, aber ist dies nun der weitgehenden Umfirmierung von SRI-Gesellschaften in Dunlop geschuldet. Allerdings hat der chinesische Hersteller Shandong Linglong, der Ende 2024 erst in die Interessenvertretung aufgenommen wurde, im Spätsommer vergangenen Jahres Tyres Europe schon wieder den Rücken gekehrt, wobei sich Yokohama nur zwei Monate später bzw. Ende Oktober 2025 genauso entschied.

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