Wieder WW-Win-Win-Gutscheinaktion

Schon rund um das Frühjahrsgeschäft hatte der Großhändler WW Reifen eine Amazon-Gutscheinaktion aufgelegt rund um Reifen der Marken Cooper, Fulda und Goodyear, die allesamt zu dem letztgenannten Hersteller zählen. Zur aktuellen herbstlichen Umrüstsaison lässt das seit rund einem Jahr selbst auch zu Goodyear gehörende Unternehmen das Ganze als WW-Win-Win-Deal aufleben mit Fokus auf Reifensätze der drei Marken bzw. Komplettradsätze, die auf ihnen basieren und dabei der hierzulande geltenden situativen Winterreifenpflicht genügen.

Das heißt konkret, dass Kunden für jeden im Aktionszeitraum vom 1. September bis zum 30. November über den WW-Reifen-Webshop oder telefonisch bestellten Goodyear-Winter- oder -Ganzjahresreifensatz für Felgendurchmesser in 18 Zoll oder größer ein Amazon-Gutschein im Wert von 20 Euro versprochen wird, der sich im Fall von Produkten dieser Marke bis einschließlich 17 Zoll auf zehn Euro beläuft. Mit Blick auf die Konzernzweitmarke Cooper und deren Winter-/Ganzjahresreifen reduzieren sich die Gutscheinbeträge auf jeweils die Hälfte, als zehn Euro ab 18 Zoll und fünf Euro bis 17 Zoll.

Letzteres gilt darüber ganz genauso außerdem für entsprechende Fulda-Reifensätze respektive auf ihnen basierende Komplettradsätze. Laut dem Unternehmen erhöht sich der letztendliche (Gesamt-)Gutscheinbetrag mit dem Kauf eines jeden weiteren Satzes, wobei es die Gutscheine dem Großhändler zufolge dann nach Ende des Aktionszeitraumes gibt. Dabei ist die Gültigkeit dieses Angebotes – wie bei solchen Aktionen in der Regel üblich – unabhängig vom genannten Zeitraum darauf beschränkt, „solange der Vorrat reicht“.