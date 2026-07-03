Keine Abspaltungstendenz: „ReifenDeutschland“ nur Marke des WdK

„ReifenDeutschland“ als im vergangenen Jahr formierte Fraktion der Reifenhersteller unter dem Dach des Wirtschaftsverbandes der deutschen Kautschukindustrie (WdK) hat unlängst mittels einer Pressemitteilung der Sorge Ausdruck verliehen, dass den hiesigen Produzenten weitere Belastungen drohen könnten durch den sogenannten Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) der Europäischen Union. Auffällig dabei: In diesem Zusammenhang wurde der WdK zwar erwähnt, sonst aber stand eindeutig „ReifenDeutschland“ im Vordergrund samt separatem/eigenem Logo. Was seitens der NEUE REIFENZEITUNG die Frage aufgeworfen hat, ob dies möglicherweise ein erster Schritt sein könnte, der letzten Endes zu einem eigenen Reifenherstellerverband führt nach Vorbild der ehemaligen European Tyre and Rubber Manufacturers‘ Association (ETRMA) hin zu Tyres Europe.

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