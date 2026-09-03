Unter anderem für Reifen genutzte Lagerhalle bei Vollbrand „erheblich zerstört“

Am gestrigen Abend gegen 21:30 Uhr sind in Ulm Einsatzkräfte zu einem Brand in der Magirusstraße gerufen worden, weil dort eine Lagerhalle in Flammen stand. Nach Angaben des Polizeipräsidiums der Stadt waren Einsatzkräfte der Feuerwehr mit einem Großaufgebot vor Ort und konnten das Feuer im Laufe der Nacht löschen. Personen seien bei alldem nicht zu Schaden, allerdings soll die Lagerhalle – nach Informationen der Stuttgarter Zeitung ein ehemaliges Magirus-Werk bzw. dessen Kantine und zumindest zum Teil aktuell wohl für die Lagerung von Reifen genutzt – „bei dem Vollbrand erheblich zerstört“ worden. Zur genauen Schadenssumme kann die Polizei in Ulm derzeit noch keine Angaben machen. Wie es weiter heißt, wird allerdings geschätzt, dass sie sich im mittleren sechsstelligen Bereich bewegen dürfte. Für den heutigen Vormittag wurden Spurensicherungsmaßnahmen durch die Kriminalpolizei angesetzt. „Auch wird geprüft, ob ein Gutachter mit eingebunden wird. Warum der Brand ausgebrochen ist, ist derzeit unklar. Die Ermittlungen werden auch in Richtung einer möglichen Brandstiftung geführt“, so die Polizei.