Runderneuerte verlieren weiter an Boden gegenüber Asienimporten

Selbst wenn runderneuerte Pkw-Reifen mittelfristig eine Wiederbelebung durch die Rigdon GmbH erfahren sollen, spielen sie derzeit so gut wie keine Rolle (mehr) im Markt. Im Lkw-Reifengeschäft ist dies zwar anders, allerdings ist die Absatzentwicklung auch in diesem Produktsegment seit Jahren von einem Negativtrend gekennzeichnet. Das hat einmal mehr die 2025er-Bilanz zur (Stückzahl-)Entwicklung im deutschen Reifenersatzgeschäft des Bundesverbandes Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk (BRV) ergeben. Das erneute Minus im Bereich der runderneuerten Nutzfahrzeugreifen führt die Branchenvertretung zurück „unter anderem auf einen weiteren Zuwachs preisgünstiger Neureifenimporte aus dem asiatischen Raum“, was sich so nicht zuletzt in aktuellen Zahlen des europäischen Reifenherstellerverbandes Tyres Europe (früherer Name: ETRMA) widerspiegelt.

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