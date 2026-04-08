https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/Ammann-Michael.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-04-08 15:32:012026-04-08 15:40:02Nach einem Sabbatical meldet sich Michael Arndt zurück in der Reifenbranche
Nach einem Sabbatical meldet sich Michael Arndt zurück in der Reifenbranche
Zum 1. April hat das Team von Apollo Tyres Deutschland Verstärkung bekommen in Person von Michael Arndt, der sich nach seinem Ausscheiden bei Yokohama und einem Sabbatical damit in der Reifenbranche zurückmeldet. Er gilt als ausgewiesener und erfahrener Verkaufsexperte und soll seinen neuen Arbeitgeber im vor Kurzem neu aufgestellten Lkw-Reifengeschäft unterstützen bzw. „zum weiteren Erfolg der Marke“ in diesem Produktsegment beitragen. In der Position als Field Technical Service Specialist Cluster Central berichtet der 59-Jährige an Nico Ammann (vormals Spirito), Regional Sales Manager TBR Cluster Central bei Apollo Tyres.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!