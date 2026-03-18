Vorstoß ins Premiumsegment mit dem neue Nokian „Snowproof 3P“?

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Mittendrin anstatt nur dabei: Unabhängig davon, welche der diversen Prüfdisziplinen – hier das Schneehandling – des TÜV-Süd-Vergleichstests man sich anschaut, liegt Nokians „Snowproof 3P“ immer auf Augenhöhe mit Wettbewerbsprodukten aus dem Premiumsegment (Bilder: TÜV Süd, Nokian Tyres)

Welche Reifenmarke zum Premium-, zum Qualitäts- oder zum Budgetsegment des Marktes zählt, dazu hat wohl jeder in der Branche seine ganz eigene Meinung. Bei Nokian Tyres ist man überzeugt, mit dem soeben vorgestellten Profil „Snowproof 3P“ einen neuen Winterreifen der Premiumkategorie in den Markt rollen zu lassen. Das lässt sich nicht zuletzt daran ablesen, dass der Reifenhersteller aus Finnland sein Produkt vom TÜV Süd hat testen lassen im Vergleich zum „Blizzak 6“, „WinterContact TS 870 P“, „UltraGrip Performance 3“ und „Pilot Alpin 5“. Denn die zugehörigen Marken Bridgestone, Continental, Goodyear sowie Michelin, verortet zumindest die RSU-Großhandelsplattform TyreSystem bei Winter-/Ganzjahresreifen samt und sonders im Premiumsegment, Nokian aber bis dato noch im Qualitätssegment. Da der „Snowproof 3P“ in dem TÜV-Süd-Test in sämtlichen Prüfdisziplinen durchweg mit den vier genannten Wettbewerbsprodukten Leistungen auf Augenhöhe gezeigt hat, könnte man ihn durchaus Vorstoßversuch der Finnen ins Premiumsegment verstehen.

Erhältlich ist Nokians neuer „Snowproof 3P“ ab Herbst in 50 Dimensionen von 17 bis 21 Zoll fast durchgängig in XL-Ausführung für maximale Tragfähigkeit, wobei das Angebot nach seinem Marktstart schrittweise auf 98 Produkte in 96 Größen von 16 bis 22 Zoll ausgebaut werden soll (Bild: Nokian Tyres)

Erhältlich ist Nokians neuer „Snowproof 3P“ ab Herbst in 50 Dimensionen von 17 bis 21 Zoll fast durchgängig in XL-Ausführung für maximale Tragfähigkeit, wobei das Angebot nach seinem Marktstart schrittweise auf 98 Produkte in 96 Größen von 16 bis 22 Zoll ausgebaut werden soll (Bild: Nokian Tyres)

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