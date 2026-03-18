Brock Alloy: B41-Rad mit neuem Lochkreis für den BMW M5 erhältlich

Mit der neuen Generation des BMW M5 (G9M) setzt BMW seine Hochleistungsbaureihe konsequent fort. Klare Linien, breite Proportionen und der neue Lochkreis 5×132 prägen den eigenständigen Auftritt. Brock Alloy Wheels bietet mit der Brock B41 eine passgenaue Felgenlösung, die speziell auf den neuen M5 abgestimmt ist – ab sofort verfügbar für Limousine und Touring. Die Kombination aus 10,5×20 Zoll mit 285/40 R20 an der Vorderachse und 11,0×21 mit 295/35 R21 an der Hinterachse entspricht dem werksseitigen Konzept mit unterschiedlichen Dimensionen. Dank ECE- und ABE-Freigabe sowie serienkonformer Befestigung sei laut Unternehmensangaben eine unkomplizierte Montage ohne zusätzliche Anpassungen möglich. Erhältlich ist das Rad in der Oberfläche Schwarz Glanz.