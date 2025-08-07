Budgetsegment verliert bei Winter-/Ganzjahresreifen an Boden

Nachdem im Segment Consumer-Reifen â€“ das sind solche fÃ¼r Pkw, SUVs, 4×4-/Offroadfahrzeuge und Llkw â€“ die Nachfrage nach Budgetprodukten im vorvergangenen Jahr noch zulasten derjenigen aus dem QualitÃ¤ts- und Premiumbereich zugenommen hatte, hat sich 2024 wieder ein gegenlÃ¤ufiger Trend gezeigt. Das besagen zumindest die Daten aus dem mit Blick auf die bevorstehende UmrÃ¼stsaison von der RSU GmbH bzw. ihrer B2B-Plattform TyreSystem herausgegebenen aktuellen Bevorratungsreport Winter- und Ganzjahresreifen 2025. Als kostenloses PDF-Dokument zum Herunterladen unter www.tyresystem.de/neuigkeiten/2025/bevorratungsreport-herbst-2025 verfÃ¼gbar, ist er â€“ genauso wie sein rund ums FrÃ¼hjahrsgeschÃ¤ft verÃ¶ffentlichtes Pendant â€“ dafÃ¼r gedacht, ReifenfachhÃ¤ndler und Kfz-Profis bei der frÃ¼hzeitigen Planung zur Winterreifensaison zu unterstÃ¼tzen, damit die Betriebe saisonale Nachfragespitzen effizient(er) bewÃ¤ltigen kÃ¶nnen. Auf insgesamt 22 Seiten enthÃ¤lt der Report aber nicht nur Informationen, welche QualitÃ¤ten bei Winter- und Ganzjahresreifen gefragt sind, sondern auch solche dazu, welche ZollgrÃ¶ÃŸen aktuell im Trend liegen oder wie sich die Nachfrage im Bereich Ganzjahresreifen im Vergleich zu den saisonalen Spezialisten allein fÃ¼r den Sommer bzw. den Winter entwickelt hat. Ein Schwerpunkt wird bei alldem jedoch insbesondere auf die â€“ bezogen auf die Verkaufszahlen der RSU GmbH â€“ meistverkauften ReifengrÃ¶ÃŸen des Jahres 2024 gelegt.