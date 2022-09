Neuer Bridgestone Turanza 6 „bietet einzigartige Leistung in seiner Klasse bei Nässe“

Bridgestone hat mit dem Turanza 6 sein neues „Highlight-Produkt im Touringsegment“ präsentiert. Der neue Sommerreifen liefere dem Hersteller zufolge „ein erstklassiges Fahrverhalten auf nasser Fahrbahn“, was zur Sicherheit im Straßenverkehr beitrage. Außerdem zeichne ihn „eine höhere Laufleistung sowie eine verbesserte Kraftstoff- und Energieeffizienz“ im Vergleich zum Turanza T005 aus, hieß es dazu gestern anlässlich der Produktvorstellung am Sachsenring. Der in Europa entwickelte und hergestellte Bridgestone Turanza 6 wird ab Januar 2023 in 136 Größen von 16 bis 22 Zoll für Pkw und SUV verfügbar sein. Mit 34 neuen Größen deckt er ein noch breiteres Spektrum im Markt ab als sein Vorgänger und trägt somit der hohen Nachfrage nach High-Rim-Diameter-Reifen Rechnung.

