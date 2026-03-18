Weitere „Energy”-Ausführung eines Michelin-Sommerreifens aufgetaucht

Michelin hat nicht nur seinem Pkw-Sommerreifen „Pilot Sport 5” einen „Pilot Sport 5 Energy” zur Seite gestellt, sondern – ohne großes Aufheben davon zu machen – dem „Primacy 5” auch einen „Primacy 5 Energy”. Letzteren bezeichnet der französische Hersteller als seinen ersten Sommerreifen, der in allen drei Kategorien des EU-Reifenlabels – also hinsichtlich Nassbremsen, Rollwiderstand/Effizienz und Abrollgeräusch – jeweils mit der besten Einstufung „A” aufwarten kann. „Über 80 Prozent der Michelin ,Primacy 5 Energy’ auf dem Ersatzmarkt erfüllen diese Einstufung. Von Michelin gemeinsam mit Fahrzeugherstellern entwickelte markierte Reifen sind davon ausgenommen”, so der Anbieter dazu. Der Reifen sei für Fahrzeuge mit Verbrennungs- genauso wie für solche mit Hybrid-/Elektroantrieb geeignet und biete ein leises, komfortables Fahrerlebnis. Da ihn Michelin diesbezüglich mit seinem „E.Primacy” vergleicht, scheint der „Primacy 5 Energy” dessen Nachfolge anzutreten – und irgendwie auch die der früheren „Energy-Saver”-Modelle.

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