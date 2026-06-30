https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/Momo-Reifen-auf-der-Tire-Cologne.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-06-30 13:03:352026-06-30 13:04:51Produktion von Momo-Reifen erfolgt nicht mehr in China
Produktion von Momo-Reifen erfolgt nicht mehr in China
Reifen seiner Marke Momo Tires lässt der italienische Großhändler Univergomma nicht mehr in China produzieren, wie am Messestand des Unternehmens bei der diesjährigen „Tire Cologne“ in Erfahrung zu bringen war. Vor dem Hintergrund drohender EU-Antidumpingzölle nunmehr auch auf im Reich der Mitte gefertigte Pkw-/SUV- und Llkw-Reifen seien alle Vulkanisationsformen mittlerweile nach Ungarn, Serbien und Vietnam verbracht worden, wie Univergomma-Marketingdirektorin Alexandra Peccia im Gespräch mit der NEUE REIFENZEITUNG erklärte.
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