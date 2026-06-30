Produktion von Momo-Reifen erfolgt nicht mehr in China

Reifen seiner Marke Momo Tires lässt der italienische Großhändler Univergomma nicht mehr in China produzieren, wie am Messestand des Unternehmens bei der diesjährigen „Tire Cologne“ in Erfahrung zu bringen war. Vor dem Hintergrund drohender EU-Antidumpingzölle nunmehr auch auf im Reich der Mitte gefertigte Pkw-/SUV- und Llkw-Reifen seien alle Vulkanisationsformen mittlerweile nach Ungarn, Serbien und Vietnam verbracht worden, wie Univergomma-Marketingdirektorin Alexandra Peccia im Gespräch mit der NEUE REIFENZEITUNG erklärte.

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