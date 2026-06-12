Stabile Besucherzahl bei der „The Tire Cologne“

Selbst wenn die Zahl der Aussteller mit knapp 390 aus 33 Ländern unter der Marke von 430 (aus 35 Ländern) der Vorveranstaltung geblieben ist, gibt sich die Koelnmesse zufrieden mit der gestern zu Ende gegangenen „The Tire Cologne“. Denn laut dem Ausrichter der Reifenmesse sind rund 14.600 Besucher bei dem Branchentreff in Köln gezählt worden. Das sind in etwa genauso viele wie bei der 2024er-Messe, wo es 14.400 gewesen sein sollen, und insofern sogar gut ein Prozent mehr. Damit habe die „The Tire Cologne“ ihre Position als internationale Leitmesse der Reifen- und Räderbranche erneut bestätigt, so die Kölner. Die globale Relevanz der Messe sei dabei durch den hohen Anteil ausländischer Besucher unterstrichen worden, heißt es weiter mit Blick darauf, dass zwei Drittel von ihnen aus dem Ausland kamen. Bei alldem ist die Reifenmesse laut Gerald Böse – Vorsitzender der Koelnmesse-Geschäftsführung – inzwischen weit mehr als eine reine Produktschau. Sie ist der „wichtigste B2B-Treffpunkt“ und die „Zukunftsplattform der Reifen- und Räderbranche“, sagt er „Die Herausforderungen für die Branche werden komplexer und globaler. Umso wichtiger sind Plattformen, die Orientierung geben, Wissen bündeln und den Austausch zwischen Wirtschaft, Politik und Wissenschaft ermöglichen. Genau diese Rolle übernimmt die ‚The Tire Cologne‘ für die Reifen- und Räderbranche“, ergänzt Koelnmesse-Geschäftsführer Oliver Frese.

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