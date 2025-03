Großhändler Univergomma übernimmt Momo und setzt auf weiteres Wachstum

Seit 2012 bereits ist Univergomma aus Italien offizieller und weltweiter Lizenznehmer für die Produktion und den Vertrieb von Reifen der Marke Momo. Kürzlich hat der Großhändler – Marktführer auf seinem heimischen Markt – das hinter der Marke stehende Unternehmen Momo Srl übernommen, wie Univergomma dazu anlässlich einer Pressekonferenz am Unternehmenssitz in Scandicci bei Florenz (Region Toskana) am vergangenen Freitag erklärte.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen