Zamarro verlässt Goodyear – Deakin wird Interims-CFO
Chief Financial Officer (CFO) Christina Zamarro, die rund um das Ausscheiden von Chris Delaney bei der Goodyear Tire & Rubber Company im vergangenen Jahr dort auch zeitweise die Verantwortung innehatte für die EMEA-Region (Europa, Mittlerer Osten, Afrika) des Reifenherstellers, kehrt dem Unternehmen selbst nun ebenfalls den Rücken. Zum 10. Juli will sie es „für eine neue berufliche Herausforderung“ verlassen, wie einer entsprechenden Konzernmitteilung diesbezüglich zu entnehmen ist. Ihre Aufgaben soll mit Wirkung zum 1. Juli Scott Deakin als Interims-CFO übernehmen. Während ihrer 20-jährigen Tätigkeit für den Reifenhersteller sei Zamarro – sagt Goodyears Chief Executive Officer und Präsident Mark Stewart – eine geschätzte Partnerin im gesamten Unternehmen gewesen und habe „wichtige Initiativen vorangetrieben und das Unternehmen für eine weiterhin positive Entwicklung aufgestellt“.
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