EU nimmt sich noch etwas Zeit mit den Zöllen auf Consumer-Reifen aus China

Wochenlang hat der Reifenmarkt auf den lange angekündigten Tag X gewartet. Bekanntlich läuft seit Mai 2025 die EU-Zolluntersuchung gegen Consumer-Reifen aus China, die – so hatte die Europäische Kommission erst kürzlich noch einmal betont – eigentlich mit der Bekanntgabe etwaiger definitiver Maßnahmen zu den geplanten Antidumpingzöllen am 18. Juni ihren formellen Abschluss finden sollte. Zum avisierten Stichtag am vergangenen Donnerstag allerdings hat die Behörde sich selbst noch einmal einen Aufschub von zweieinhalb Wochen gewährt, sodass die finale Entscheidung zur Höhe etwaiger Zölle nun am 7. Juli veröffentlicht werden soll. Wie es auf der Website der Kommission weiter zum Verfahren mit der Fallnummer AD733 heißt, seien die genannten Termin lediglich ein vorläufiger Zeitplan für interessierte Parteien, rechtlich bindend seien hingegen „ausschließlich die in den Grundverordnungen und den Einleitungsbekanntmachungen festgelegten Fristen und Termine“. Dort heißt es, dass die Untersuchung „spätestens innerhalb von 14 Monaten nach Veröffentlichung“ abgeschlossen werden muss, was der 21. Juli 2026 wäre.