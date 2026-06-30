https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/Dezent-KY-Rad.webp 1127 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-06-30 13:13:052026-06-30 13:13:05Dezent KY bringt Kreuzspeiche modern zurück
Dezent KY bringt Kreuzspeiche modern zurück
Mit dem neuen Dezent KY erweitert die Marke des Räderherstellers Alcar ihr Programm um ein Leichtmetallrad, das modernes Design und hohe Alltagstauglichkeit vereint. Das Rad präsentiert sich als klassische Kreuzspeiche, modern interpretiert. „Die filigrane Speichenstruktur verleiht der Felge eine dynamische, elegante Optik und sorgt zugleich für eine visuelle Leichtigkeit, die sich harmonisch in unterschiedlichste Fahrzeugsegmente einfügt“, heißt es beim Räderhersteller.
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