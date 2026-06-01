Europa ist wichtigster Absatzmarkt für Jubilar Hankook

Hankook begeht 2025 sein 85-Jähriges: Das 1941 unter dem Namen „Chosun Daiya Industrial“ in Südkorea an den Start gegangene kleine Industrieunternehmen hat sich mittlerweile zu einem in der Branche weltweit bekannten Reifenhersteller entwickelt mit acht Produktionsstandorten auf fünf Kontinenten, rund 20.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in mehr als 160 Ländern. Zum Anbieter gehören sieben regionale Firmenzentralen, fünf Entwicklungszentren und 39 lokale Niederlassungen, wobei nach eigenen Worten Europa für ihn „wichtigster Absatzmarkt“ ist. Denn hier erzielt man rund 45 Prozent seines Gesamtumsatzes, der im vergangenen Jahr mit 21,2 Billionen koreanischen Won (rund 13,2 Milliarden Euro) einen neuen Rekord erreicht hat dank der Integration von Hanon Systems. Demnach beschäftigt das seit 2007 auch in Rácalmás/Ungarn Reifen produzierende Unternehmen in Europa derzeit zudem knapp 4.000 Mitarbeiter und investiert weiterhin in der Region. Bis 2027 sollen beispielsweise 540 Millionen Euro in eine Produktionslinie für Lkw- und Busreifen in den ungarischen Standort fließen.

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