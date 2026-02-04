Rückläufige Marge im Hankook-Reifengeschäft

Hankook hat seine Geschäftszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt: Demnach hat der Konzern seinen Umsatz gegenüber 2024 zwar mehr als verdoppeln können von 9,4 Billionen koreanischen Won auf 21,2 Billionen Won (6,4 bzw. 13,2 Milliarden Euro). Doch dies aufgrund der Einbeziehung von Hanon Systems (Thermomanagement), während die Verkaufserlöse im Reifengeschäft „nur“ um 9,6 Prozent von gut 9,4 Billionen auf leicht mehr als 10,3 Billionen Won und damit von rund 6,4 auf knapp sieben Milliarden Euro zulegten. Angesichts eines im Reifengeschäft erzielten operativen Gewinns von 2025 annähernd 1,7 Billionen Won (gut 1,1 Milliarden Euro) lässt sich mit Blick auf die für 2024 ausgewiesenen annähernd 1,8 Billionen Won (rund 1,2 Milliarden Euro) allerdings eine von zuvor 18,7 Prozent auf 16,3 Prozent bzw. um 2,4 Prozentpunkte verringerte Marge errechnen.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen