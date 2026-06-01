Schlussverteilung im Insolvenzfall Reifen Becker GmbH

In dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der Leverkusener Reifen Becker GmbH hat das in dem Fall zuständige Amtsgericht Köln der Schlussverteilung. Nach Angaben des als Insolvenzverwalters eingesetzten Rechtsanwaltes Jochen Müller liegen die Forderungen der Gläubiger bei gut 106.300 Euro. Dieser Summe steht demnach ein Betrag von knapp 56.200 Euro für die Verteilung an sie zur Verfügung entsprechend einer beinahe 53-prozentigen Quote. Hiervon seien gegebenenfalls jedoch noch restliche Masseverbindlichkeiten in Abzug zu bringen, wie es vonseiten des Gerichtes heißt.