Hankook vollzieht Mehrheitsübernahme von Hanon Systems

Nachdem bereits seit Wochen bekannt ist, dass Hankook die Mehrheit am ebenfalls aus Südkorea stammenden Wärmepumpenspezialisten Hanon Systems übernehmen würde, ist diese Übernahme nun auch vollzogen worden. Wie südkoreanische Medien berichten, hält Hankook seit heute 54,77 Prozent an Hanon Systems. Früheren Berichten zufolge ist dem Konzern des Reifenherstellers Hankook Tire & Technology die Beteiligung rund 1,23 Billionen Won (821,5 Millionen Euro) wert. Durch die Integration von Ressourcen und Technologien will Hankook eigenen Worten zufolge „Synergien maximieren, um das zukünftige Wachstum voranzutreiben“.