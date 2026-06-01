https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/MAK-Weeks.webp 1126 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-06-01 12:39:422026-06-01 12:39:50MAK verlängert „Spring Black Friday“ für den Handel
MAK verlängert „Spring Black Friday“ für den Handel
Der italienische Räderspezialist MAK S.p.A. verlängert seine Kampagne „Spring Black Friday“ um eine Woche. Wie das Unternehmen mitteilte, läuft die ursprünglich bis zum 31. Mai befristete Rabattaktion nun bis zum 7. Juni 2026.
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