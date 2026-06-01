MAK verlängert „Spring Black Friday“ für den Handel

Der italienische Räderspezialist MAK S.p.A. verlängert seine Kampagne „Spring Black Friday“ um eine Woche. Wie das Unternehmen mitteilte, läuft die ursprünglich bis zum 31. Mai befristete Rabattaktion nun bis zum 7. Juni 2026.

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