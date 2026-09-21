Im Doppelpack: AvD testet Ganzjahres- und Winterreifen

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AvD testet Ganzjahres- und Winterreifen

Wie im rund um seinen diesjährigen Sommerreifentest bereits angekündigt hat der Automobilclub von Deutschland (AvD) rund um den Start des Umrüstgeschäftes nicht nur seinen ersten Vergleich von Winterprofilen, sondern nach der letztjährigen Premiere gleich auch seinen zweiten von Allwetterreifen vorgelegt. In Summe nicht weniger als 27 Produkte wurden dazu unter die Lupe genommen: 15 allein für die kalte Jahreszeit ausgelegte Modelle sowie zwölf für einen ganzjährigen Einsatz. Bei den jeweiligen Siegern hier und dort bzw. denjenigen Reifen, die „sehr gut“ abgeschnitten haben, gibt es keine großen Überraschungen. Bei den Schlusslichtern allerdings ebenso wenig, halten doch jeweils solche Profile die rote Laterne, die guten Gewissens als No-name- oder Budgetprodukte bezeichnet werden können.

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5 Kommentare
  1. Felix says:

    Man kann natürlich einfach nicht den neuen Goodyear mit testen und bei beiden Test Nokian weglassen obwohl man weiß das der snowproof 3p in der Größe verfügbar ist und Laut TÜV Süd besser als viele der Winterreifen gewesen wäre. Das der brigestone as6 im Schnee so gut wie die spitze ist, halte ich auch für ein Gerücht.

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