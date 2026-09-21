Im Doppelpack: AvD testet Ganzjahres- und Winterreifen

Wie im rund um seinen diesjährigen Sommerreifentest bereits angekündigt hat der Automobilclub von Deutschland (AvD) rund um den Start des Umrüstgeschäftes nicht nur seinen ersten Vergleich von Winterprofilen, sondern nach der letztjährigen Premiere gleich auch seinen zweiten von Allwetterreifen vorgelegt. In Summe nicht weniger als 27 Produkte wurden dazu unter die Lupe genommen: 15 allein für die kalte Jahreszeit ausgelegte Modelle sowie zwölf für einen ganzjährigen Einsatz. Bei den jeweiligen Siegern hier und dort bzw. denjenigen Reifen, die „sehr gut“ abgeschnitten haben, gibt es keine großen Überraschungen. Bei den Schlusslichtern allerdings ebenso wenig, halten doch jeweils solche Profile die rote Laterne, die guten Gewissens als No-name- oder Budgetprodukte bezeichnet werden können.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen