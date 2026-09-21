Bridgestone ernennt Christian Mühlhäuser zum Vice President Europe Consumer Replacement

Christian Mühlhäuser (links) übernimmt bei Bridgestone in Europa nun Verantwortung als Vice President Europe Consumer Replacement, während Torsten Claßen in der Central Europe Region ein neues Aufgabengebiet übernimmt (Bilder: Bridgestone)

Bridgestone hat zuletzt eine Führungsentscheidung in Europa bekannt gegeben, die den Kundenfokus stärken, die Zusammenarbeit über Produktgruppen hinweg vereinfachen und die Wachstumsziele des Unternehmens fördern soll. In diesem Zuge übernimmt Christian Mühlhäuser, bisher Vice President Central Europe, ab dem 1. Oktober 2026 die erweiterte Funktion des Vice President Europe Consumer Replacement.

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