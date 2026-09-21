VDA sieht IAA Transportation bei leicht rückläufigen Kennzahlen als „Erfolg“

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) blickt auf eine IAA Transportation zurück, die gestern mit einer hohen Internationalität, mit über 150 Weltpremieren und Neuheiten sowie mit klaren Signalen an die Politik geendet hat, um den „Hochlauf klimafreundlicher Nutzfahrzeuge zu beschleunigen“. Bei Ausstellern und Besuchern blieb die diesjährige Nutzfahrzeugmesse allerdings hinter den Zahlen von 2024 zurück, wenn auch nur leicht und auf hohem Niveau. Waren zur letzten IAA Transportation noch „rund 145.000“ Besucher in Hannover gezählt worden, was einem Plus von zehn Prozent gegenüber 2022 entsprach, so lag diese Zahl für die jüngste Messe nun bei „über 140.000“, 113.000 davon als Fachbesucher registriert, wie dazu der VDA unter Verweis auf die hohe Internationalität der Messebesucher mitteilte. Diese lag mit 40 Prozent auf einem neuen Rekordniveau.

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