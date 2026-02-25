Test, Test, Test – und der nächste von Sommerreifen kündigt sich bereits an

Inzwischen geht es Schlag auf Schlag in Sachen der frühjährlichen (Sommer-)Reifentests: Nach dem des Autoclub Europa (ACE), den AutoBild-Vorrundenergebnissen sowie den Produktvergleichen des ADAC, der Autozeitung und des Webportals Netzwelt kündigt sich noch mehr in dieser Richtung an. Ganz konkret stellt der Automobilclub von Deutschland (AvD), der im vergangenen Herbst nach langjähriger Pause diesbezüglich erstmals wieder einen (Ganzjahres-)Reifentest aufgelegt hatte mit dem auch mit Netzwelt zusammenarbeitenden Dienstleister Temporeifen rund um Ex-AutoBild-Reifentester Henning Klipp, die baldige Veröffentlichung eines Tests von 15 Sommerprofilen in Aussicht. Wie mit seinem diesbezüglichen Neustart Ende vergangenen Jahres bzw. durch das Wiederbeleben eigener Reifenvergleiche will der Automobilklub einmal mehr mit der angekündigten „zweiten umfangreichen Testreihe (…) einen weiteren Meilenstein für mehr Transparenz, Sicherheit und unabhängige Orientierung auf dem Reifenmarkt“ setzen.

