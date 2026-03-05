Mehr als die Hälfte „sehr gut“ im AvD-Sommerreifentest

Angekündigt hatte der Automobilclub von Deutschland (AvD) ihn – und noch mehr Produktvergleiche für dieses Jahr – vor Kurzem erst, und nun ist sein aktueller Sommerreifentest auch schon da. Geprüft wurden dafür 15 Profile in der Größe 215/55 R17 98W/Y auf einem VW T-Roc. Zwar zeigen sich in der Ergebnistabelle keine allzu großen Überraschungen, aber dennoch ein oder zwei Besonderheiten.

Eine davon ist, dass der AvD, der bei seinen Reifentests mit dem technischen Dienstleister Tempotire von Henning Klipp (früher bei AutoBild) zusammenarbeitet, die Probanden nicht nur in den üblichen Wertungsdisziplinen auf Nässe, trockener Fahrbahn und in Sachen Wirtschaftlichkeit hat antreten lassen. Darüber hinaus wurden sie parallel dazu noch dahingehend unter die Lupe genommen, welche von ihnen hohe Sicherheit und Leistungsfähigkeit am besten mit ökologischen Aspekten verbinden bzw. mit Dingen wie Laufleistung, Reifenabrieb, Reifengewicht, Kraftstoffverbrauch, Reifenlabel, Nachhaltigkeit und Transportweg. Diejenigen Modelle, die sich bei dieser laut Klipp an die Umweltwertung bei ADAC-Reifentests angelehnten Auswertung besonders hervorzutun wissen, werden dann mit einer sogenannten „Greenovation“-Auszeichnung belohnt. Bei dem – nach dem AvD-Reifentestneustart mit Ganzjahresprofilen im vergangenen Herbst – nunmehr bereits zweiten Produktvergleich des Klubs im Reifensegment ist jedoch noch etwas anderes eher ungewöhnlich: Denn immerhin acht von 15 Kandidaten und damit mehr als die Hälfte von ihnen hat „sehr gut“ abgeschnitten.