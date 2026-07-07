Antidumpingzölle auf Consumer-Reifen aus China sind beschlossene Sache

Hatte die Europäische Union ihre Entscheidung in Sachen Antidumpingzölle auf „Einfuhren neuer Luftreifen aus Kautschuk von der für Personenkraftwagen, Omnibusse und Kraftfahrzeuge für den Transport von Waren verwendeten Art mit einer Tragfähigkeitskennzahl von 121 oder weniger“ bzw. auf Consumer-Reifen aus China vor Kurzem noch einmal verschoben, liegt die entsprechende und unmittelbar in jedem Mitgliedstaat geltende Durchführungsverordnung (EU) 2026/1540 der Kommission zwischenzeitlich vor. Heißt: Damit stehen nunmehr auch die endgültigen Antidumpingzollsätze fest, die für von dem Ganzen betroffene Reifen Made in China frei Grenze der Union gelten bzw. beim Import auf ihren Nettopreis aufgeschlagen werden.

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