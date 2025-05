EU-Zolluntersuchung gegen Consumer-Reifen aus China läuft – „Budgetisierung“

Nachdem wir bereits Anfang des Monats über Quellen in China berichtet hatten, die den bevorstehenden Beginn einer Untersuchung zu Pkw-Reifenimporten aus China bestätigt hatten, an deren Ende Antidumping- und/oder Antisubventionszölle auf diese Produkte stehen könnten, hat die Europäische Kommission gestern nun die Bekanntmachung dazu im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Damit läuft ab jetzt das voraussichtlich auf rund 15 Monate angelegte Untersuchungsverfahren, das – wie 2018 bei den entsprechenden Zöllen auf Lkw-Reifen aus China, die erst kürzlich verlängert wurden – erneut von der sogenannten „Koalition gegen unfaire Reifenimporte“ beantragt wurde, und zwar mit Datum von 7. April 2025. Die Untersuchung mit der EU-internen Fallnummer AD733 deckt dabei alle „Einfuhren neuer Luftreifen aus Kautschuk von der für Personenkraftwagen, Omnibusse und Kraftfahrzeuge für den Transport von Waren verwendeten Art mit einer Tragfähigkeitskennzahl von 121 oder weniger mit Ursprung in der Volksrepublik China“, also Consumer-Reifen mit einer Tragfähigkeit von bis zu 1.450 Kilogramm.

