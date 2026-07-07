Zöller verlässt Michelin, Kenklies übernimmt

Zum 1. Juli hat Sinikka Kenklies (37) bei Michelin die Rolle als Director Communications & Brands Europa Nord übernommen. Damit tritt sie die Nachfolge von Maira Zöller (38) an, die das Unternehmen nach mehr als neun Jahren in Diensten des Reifenherstellers auf eigenen Wunsch verlässt, um sich einer neuen beruflichen Aufgabe zu widmen. Kenklies startete 2019 als Press Officer Corporate Communications bei Michelin, wechselte Ende 2020 in die interne und Change-Kommunikation, fungierte zuletzt seit September 2023 als Head of Transformation and Strategic Projects Europe North bei dem Unternehmen und verantwortet in ihrer neuen Position nunmehr die strategische Führung der gesamten internen und externen Unternehmenskommunikation sowie den Markenaufbau. In dieser Funktion berichtet sie direkt an Maria Röttger, Präsidentin und CEO der Region Europa Nord bei dem Hersteller.

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