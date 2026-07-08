Porsche Cayenne Electric ab Werk auf Falken-Reifen

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Erhältlich ist der „Azenis FK520“ mit der Porsche-Erstausrüstungskennung „NG0“ für den Cayenne Electric in Kombination mit ausgewählten Felgendesigns, die über den Fahrzeugkonfigurator des Automobilherstellers angeboten werden (Bilder: Porsche, SRI)

Der Reifenhersteller Sumitomo Rubber Industries (SRI) hat eine speziell abgestimmte Version des „Azenis FK520“ seiner Marke Falken für die Erstausrüstung des vollelektrischen Porsche Cayenne Electric entwickelt. Wie es heißt, sei das UHP-Profil gezielt auf die Anforderungen des neuen vollelektrischen Performance-SUVs abgestimmt worden. Es soll vor diesem Hintergrund über eine speziell entwickelte Gummimischung verfügen und zur Verringerung des Rollwiderstandes beitragen können, womit abhängig von den jeweiligen Fahrbedingungen positive Auswirkungen auf die Fahrzeugreichweite verbunden werden.

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