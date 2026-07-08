Porsche Cayenne Electric ab Werk auf Falken-Reifen

Der Reifenhersteller Sumitomo Rubber Industries (SRI) hat eine speziell abgestimmte Version des „Azenis FK520“ seiner Marke Falken für die Erstausrüstung des vollelektrischen Porsche Cayenne Electric entwickelt. Wie es heißt, sei das UHP-Profil gezielt auf die Anforderungen des neuen vollelektrischen Performance-SUVs abgestimmt worden. Es soll vor diesem Hintergrund über eine speziell entwickelte Gummimischung verfügen und zur Verringerung des Rollwiderstandes beitragen können, womit abhängig von den jeweiligen Fahrbedingungen positive Auswirkungen auf die Fahrzeugreichweite verbunden werden.

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