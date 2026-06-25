https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/Engelhardt-Boris.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-06-25 13:25:432026-06-25 13:25:43Ab 2035 keine Kautschukproduktion mehr in Deutschland?
Ab 2035 keine Kautschukproduktion mehr in Deutschland?
Hat in den vergangenen Jahren das Aus von immer mehr deutschen Reifenwerken von Continental (Aachen), Goodyear (Philippsburg, Fürstenwalde, Fulda) oder Michelin (Hallstadt, Karlsruhe, Trier) schon für ordentlich Schlagzeilen gesorgt, könnte das alles noch schlimmer werden als bisher ohnehin schon befürchtet. Denn laut dem Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie (WdK), der die Interessen von über 200 Unternehmen mit mehr als 60.000 Beschäftigten und einem Gesamtjahresumsatz von mehr als zehn Milliarden Euro vertritt, erwartet die Mehrzahl der Spezialisten der Branche, dass es 2035 hierzulande keine Kautschukproduktion mehr geben wird.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!