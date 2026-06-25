Nissan N7 ab Werk auf Contis „EcoContact 7“

Continental hat von Nissan einen Erstausrüstungsauftrag erhalten für das neue vollelektrische Modell N7 des japanischen Automobilherstellers, das dieser gemeinsam mit seinem chinesischen Joint-Venture-Partner – der Dongfeng Nissan Passenger Vehicle Company – auf die Räder gestellt hat und von dem binnen fünf Monaten nach dem Marktstart bereits gut 17.200 verkauft worden sein sollen. Der in China angebotene und zudem von dort aus auch für einen Export nach Lateinamerika sowie in die südostasiatische ASEAN-Region vorgesehene Wagen wird ab Werk serienmäßig mit dem „EcoContact 7“ in der Dimension 235/45 R19 99Y XL FR ausgestattet. In dieser Größe erreicht der Reifen demnach Bestbewertungen in zwei der drei Kategorien des EU-Reifenlabels: In Sachen Energieeffizienz und Rollgeräusch kann er demnach jeweils eine „A“-Einstufung vorweisen. Dazu, ob das Fahrzeug irgendwann möglicherweise auch nach Europa und damit auf deutsche Straßen kommen könnte, kann Nissan derzeit „leider keine Auskunft bzw. auch keinen Ausblick geben“, wie es auf eine entsprechende Anfrage der NEUE REIFENZEITUNG heißt.