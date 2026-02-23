https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/02/WdK-Deutsche-Kautschukindustrie-in-Zahlen-2025.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-02-23 12:10:092026-02-23 12:10:09Deutsche Reifenproduktion beinahe zweistellig gesunken
Deutsche Reifenproduktion beinahe zweistellig gesunken
Nicht nur die Automobilbranche insgesamt sieht den Industriestandort Deutschland gefährdet angesichts Produktionsverlagerungen ins Ausland. Zu einem ähnlichen Schluss kommt der Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie (WdK) mit Blick seine auf Branchenbilanz für das zurückliegende Jahr. Denn sie fällt nicht positiv aus, sondern dominiert bei den Kennzahlen überwiegend die Farbe Rot. Oder wie der WdK es formuliert: „Die Kautschukindustrie in Deutschland bekommt nicht die Kurve.“ Zumal 2025 die Beschäftigung das fünfte und die Produktion das vierte Jahr in Folge zurückgegangen sei. Wobei speziell für Reifen ein mit 8,9 Prozent gegenüber 2024 beinahe sogar zweistelliges Minus ausgewiesen wird.
Einen Teil und ich sage ganz bewusst nur einen Teil, trägt auch der Kunde dazu bei, der rein auf den Preis schaut. Anstatt sich zu informieren oder den Kunden gut zu informieren (ja, auch der Handel hat daran Schuld), wird asiatischen Billigreifen der Vorzug gegeben. Das ist aber auch kein Wunder, denn der Handel hat sich leider von den Billigherstellern schnell an die Hand nehmen lassen, anstatt die existierenden günstigen Alternativen der großen europäischen Hersteller an den Kunden zu bringen. Schade, aber es ist hausgemacht.
Jeder Händler und jeder Kunde kan mitentscheiden, denn am Ende ist es der gemeinsame Wirtschaftsstandort!
@Johannes
So ganz kann ich Ihre Ausführungen nicht nachvollziehen, da sie schlichtweg falsch sind. Da gibt der böse Kunde den „asiatischen Billigreifen den Vorzug“? Sowas aber auch. Sie sollten nicht vergessen, dass die „asiatischen Billigreifen“ qualitativ den s.g. Premiumreifen in nichts nachstehen – außer im Preisniveau. Wer will es Kunden verdenken, wenn sie für vergleichbare Produktqualitäten sich die kostengünstigste Variante heraussuchen? Richtig, niemand.
Wen interessiert noch der gemeinsame Wirtschaftsstandort? Niemanden!
Das ist doch nur Nostalgie und Sozialromantik sowie verzweifeltes Klammern an die guten, alten Zeiten von früher.
Ist Ihr Obst im Kühlschrank vom lokalen Bauern neben? Ihr Fernseher, Handy, Kühlschrank etc. etc. wird nochmals genau wo produziert?
Die bekannten Reifentests sind aber schon bekannt? Und ich meine nicht nur die der Clubs und Verlage, die ja angeblich „gekauft“ sind.
Haben wir bei „asiatischen Billigreifen“ überhaupt die gleichen Marken im Kopf?
Der Spur der Krümel, die mir auf den Weg gelegt wurden, werde ich nicht folgen, denn es geht wahrlich nicht im die Absolutheit des Handelns meinerseits. Früher war schon immer alles besser und die Jugend nich nie so verkommen.