Deutsche Reifenproduktion beinahe zweistellig gesunken

Nicht nur die Automobilbranche insgesamt sieht den Industriestandort Deutschland gefährdet angesichts Produktionsverlagerungen ins Ausland. Zu einem ähnlichen Schluss kommt der Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie (WdK) mit Blick seine auf Branchenbilanz für das zurückliegende Jahr. Denn sie fällt nicht positiv aus, sondern dominiert bei den Kennzahlen überwiegend die Farbe Rot. Oder wie der WdK es formuliert: „Die Kautschukindustrie in Deutschland bekommt nicht die Kurve.“ Zumal 2025 die Beschäftigung das fünfte und die Produktion das vierte Jahr in Folge zurückgegangen sei. Wobei speziell für Reifen ein mit 8,9 Prozent gegenüber 2024 beinahe sogar zweistelliges Minus ausgewiesen wird.

