Kumho Tire will Marshal-Vermarktung in Deutschland wiederbeleben

, , ,
Kumho Tire rückte seine Zweitmarke Marshal auf der Tire Cologne in den Messefokus und will diese in der Vermarktung, gerade in Deutschland, künftig wiederbeleben wolle (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Kumho Tire hat auf der Tire Cologne groß aufgefahren. Und damit ist nicht nur die Verköstigung der Gäste auf der Standparty am Abend des ersten Messetages in Köln gemeint, bei der das Topmanagement um Il-Taik Jung, President und CEO des aus Südkorea stammenden Herstellers, auch einen Blick auf den Status quo des Hersteller und dessen weiteren Zukunftspläne warf. Auch in Sachen Produkte musste man bei Kumho Tire nicht allzu lange suchen, um festzustellen: da bewegt sich einiges. So rückte der Hersteller, der immerhin 20 Schlüsselprodukte vor Ort zeigte, ganz besonders seine Zweitmarke Marshal in den Messefokus und erklärte dazu, dass man diese in der Vermarktung künftig wiederbeleben wolle, vor allem auch auf dem deutschen Markt.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert