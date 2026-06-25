Kumho Tire will Marshal-Vermarktung in Deutschland wiederbeleben

Kumho Tire hat auf der Tire Cologne groß aufgefahren. Und damit ist nicht nur die Verköstigung der Gäste auf der Standparty am Abend des ersten Messetages in Köln gemeint, bei der das Topmanagement um Il-Taik Jung, President und CEO des aus Südkorea stammenden Herstellers, auch einen Blick auf den Status quo des Hersteller und dessen weiteren Zukunftspläne warf. Auch in Sachen Produkte musste man bei Kumho Tire nicht allzu lange suchen, um festzustellen: da bewegt sich einiges. So rückte der Hersteller, der immerhin 20 Schlüsselprodukte vor Ort zeigte, ganz besonders seine Zweitmarke Marshal in den Messefokus und erklärte dazu, dass man diese in der Vermarktung künftig wiederbeleben wolle, vor allem auch auf dem deutschen Markt.

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