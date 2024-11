Zeitplan für Goodyears Werksschließung in Fürstenwalde steht

Seit rund einem Jahr ist bekannt, dass Goodyear seine Reifenproduktion im brandenburgischen Fürstenwalde bis Ende 2027 schließen will. Nun gibt es dazu offenbar auch einen konkreten Umsetzungsplan, der erste Entlassungen für März vorsieht. Informationen des Betriebsrat zufolge seien zunächst 72 Beschäftigte betroffen; in weiteren „Wellen“ sollen dann die restlichen Mitarbeiter in der Reifenproduktion gehen, die damit am Standort – wo seit 1906 Reifen gebaut werden – nach 121 Jahren enden würde. Die Hoffnungen darauf, das Werk könne gegebenenfalls verkauft werden, haben sich unterdessen zwischenzeitlich komplett zerschlagen, wie es dazu in aktuellen Medienberichten heißt. „Bisher haben sich alle Kontakte, die wir zu möglichen Investoren aufgenommen haben, zerschlagen“, sagte Brandenburgs Landeswirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB). Goodyear werde den Standort indes nicht vollständig schließen, soll vor Ort doch die Produktion von Gummimischungen mit 222 Beschäftigten erhalten bleiben.