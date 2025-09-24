https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Goodyear-Totengraeberstimmung-1.webp 1123 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-09-24 10:24:232025-09-24 10:27:05Ein Kapitel Industriegeschichte ist zu Ende: „Totengräberstimmung“ bei Goodyear in Fulda
Ein Kapitel Industriegeschichte ist zu Ende: „Totengräberstimmung“ bei Goodyear in Fulda
Nur noch ein paar Tage, dann schließt Goodyear in Fulda nach 125 Jahren sein Werk. Dies ist ein schwerer Einschnitt für die osthessische Region. Rund 1.050 Menschen haben hier mal gearbeitet. Die Gewerkschaftsvertreterin Anne Weinschenk wird in verschiedenen Medien zitiert und spricht von „Totengräberstimmung“ in den letzten Tagen vor der Schließung. „Das macht einen traurig“, sagt die Mittelhessen-Chefin der IG BCE.
