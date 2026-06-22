Bridgestone-, Dunlop-, Metzeler-Erfolge im Motorradrennsport

Bei der Tourist Trophy (TT) auf der Isle of Man sind sowohl Fahrer, die auf Metzeler-Reifen an ihrer Maschine vertrauen, also auch solche auf Dunlop-Gummis erfolgreich gewesen, während Bridgestone einmal mehr in der Motorradlangstreckenweltmeisterschaft EWC (Endurance World Championship) siegreich war.

Nachdem sich die zuerst genannte Reifenmarke bzw. der hinter ihr stehende Hersteller Pirelli schon über vier Siege bei den diesjährigen „North West 200“ hatte freuen können, konnte Dean Harrison auf seiner Honda CBR1000RR – bereift mit „Racetec RR Slicks“ – bei den Rennen auf der britischen Insel das Senior-TT-Klassement für sich entscheiden. Gleichzeitig haben Dunlop-Fahrer bei der TT jedoch „mehr Siege und Podiumsplatzierungen als jeder andere Reifenhersteller“ eingefahren, wie es selbstbewusst vonseiten der bei Motorradreifen weiter zu Goodyear, sonst aber zu Sumitomo Rubber Industries zählenden Marke heißt. Obwohl der Zeitplan aufgrund des Wetters auf fünf Rennen gekürzt werden musste, holten Fahrer auf Dunlop-Reifen demnach drei Siege und neun Podiumsplätze auf dem TT-Kurs. Dabei spricht der Anbieter von (s)einer „Dominanz in den Supersport- und Sportbike-Klassen“ und wertet das Spitzentempo in den Superbike-Rennen als Beleg für die Vielseitigkeit und konstante Leistungsfähigkeit seiner neuesten „KR“-Slickrennreifengeneration bzw. der verschiedenen „KR108“– und „KR108+“-Vorderrad- sowie „KR109+“-Hinterradreifenspezifikationen.

Weitere Erfolge im Motorradrennsport bzw. einer Serie, bei der es wie bei der TT noch Wettbewerb zwischen verschiedenen Reifenherstellern/-marken gibt, kann auch Bridgestone feiern. Zumal eines der sieben in der Motorradlangstreckenweltmeisterschaft EWC (Endurance World Championship) von dem japanischen Anbieter unterstützen Teams bei dem Acht-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps – dem zweiten von vier Saisonläufen – den Sieg einfahren konnte. Während das Team BMW Motorrad World Endurance erst die Poleposition holte, um beim Rennen dann als Erstes ins Ziel zu kommen, haben die anderen Bridgestone-Teams ebenfalls Punkte sammeln können. Dank eines zweiten Platzes in Belgien führt Titelverteidiger YART (Yamaha Austria Racing Team) insofern jetzt die Gesamtwertung an. Das auf Reifen desselben Herstellers vertrauende Team Kawasaki Webike Trickstar fuhr in Spa-Francorchamps auf Platz drei, sodass wie beim Saisonauftakt in Le Mans das Podium komplett an Bridgestone ging gefolgt vom Suzuki-Endurance-Racing-Team (SERT) auf Rang vier, dessen Maschine ebenfalls mit Reifen des gleichen Anbieters bestückt ist. FCC TSR Honda France als Fünfter im Bridgestone-Bunde fiel wegen eines technischen Defektes aus.