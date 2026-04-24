Reines Bridgestone-Podium beim EWC-Saisonauftakt

Beim Saisonauftakt der Motorradlangstreckenweltmeisterschaft EWC (Endurance World Championship) – den 24 Heures Motos am vergangenen Wochenende in Le Mans – sind im Topklassement der vier Läufe umfassenden Serie ausnahmslos Bridgestone-Teams aufs Podium gefahren. Dies ist umso bemerkenswerter, als dass hier anders als in der Superstock-Klasse oder der sogenannte Production World Trophy des Wettbewerbs, die seit 2022 respektive seit 2025 exklusiv von Dunlop ausgerüstet werden, noch Wettbewerb zwischen verschiedenen Reifenmarken herrscht. Jedenfalls hat sich in Le Mans Titelverteidiger YART (Yamaha Austria Racing Team) – einer von sieben Rennställen, die in der Saison 2026 auf Bridgestone-Reifen an ihren Maschinen vertrauen – den Sieg sichern. Dahinter sind die Teams Yoshimura SERT Motul und Kawasaki Webike Trickstar auf Platz zwei und drei ins Ziel gekommen, die ebenfalls auf Reifen des japanischen Herstellers an den Start gehen. Unter den ersten Zehn sind beim EWC-Auftakt damit insgesamt fünf Bridgestone-Teams gefahren sowie vier mit Dunlop- und eines mit Pirelli-Gummis an ihren Maschinen. Als nächstes Rennen stehen am 6. Juni die „8 Hours of Spa Motos“ im Terminkalender, wo – wie es heißt – „die Bridgestone-Teams ihre starke Form bestätigen wollen“.